Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Çardak-Dinar yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Denizli İl Sınırı-Sarıkavak-1 kavşakları) heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bolu-Yeniçağ- Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağ- Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.
Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 21 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.