Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.