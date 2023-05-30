Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli kesimlerde yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılabiliyor veya kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun önce Edirne, ardından İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları 6. kilometresinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım Orhangazi Kavşağı kolundaki şeritten devam ediyor.

Ezine-Ayvacık-Edremit yolunun 31-37. kilometreleri, Assos ve Troya tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede sürücüler eski il yoluna yönlendiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli yaklaşımında uyarı sistemi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle saat 17.30'a kadar yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.