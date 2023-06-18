Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde (Abant-Gerede kavşakları) Ankara ve İstanbul yönlerinde yapılacak fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle hız şeridi saat 18.30'a kadar ulaşıma kapalı kalacak.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin değiştirilmesi sebebiyle Ankara istikameti ayrım kolu hariç diğer katılım ve ayrım kolları araç trafiğine kapatıldı. Bu kavşağı kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler, Abant ve Düzce kavşaklarına yönlendiriliyor.

Denizli-Çamlık yolunun 39-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Akçakoca-Yığılca ayrımı-Düzce-Kaynaşlı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Çevre yolu-D100 istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım karşı yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılırken ulaşım sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 27-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatılırken ulaşım sağ tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 54-66. kilometrelerinde orta refüj hendek çalışması dolayısıyla, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Akçaabat yolunun 41-43. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) refüje yapılan ferforje montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.