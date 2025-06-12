Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller Uygulanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli lokasyonlarda sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çeşitli yollar üzerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 bağlantı yolu kesimi 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola girişlere ve buradan çıkışlara izin verilmiyor. Çalışmalar her gün 20.00-07.00 saatlerinde yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogar Köprülü Kavşağı yapımı, Çavdır-Tefenni yolunun 0-2. kilometrelerinde ise çeşitli yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisi) bağlantı yolu yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerinde yapım, Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 24-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Niksar istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.