Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı. TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve diğer önemli yollardaki kontrollü ulaşım durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogar Köprülü Kavşağı yapımı, Tuzluca-Iğdır yolunun 5-6. kilometrelerinde (Tuzluca mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek taraftan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisi) bağlantı yolu yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
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