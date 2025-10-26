Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Bazı yolların belirli kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 16-20, Konya-Karaman yolunun 10-17 ve Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.