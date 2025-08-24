Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Kara yollarında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle çeşitli bölümler trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve diğer önemli güzergahlarda yönlendirmelere uyulması gerektiği belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarının 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde yolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları kesimi 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresindeki yüksek hızlı tren (YHT) projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı sebebiyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Kütahya istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden, Ordu-Fatsa yolunun ise 11-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-64. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle yol kısa süreli aralıklarla kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.