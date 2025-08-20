Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları dolayısıyla trafik düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyum göstermeleri istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 92-99. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Kandıra gişelerine girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit Kavşağı'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine çıkışlar da ulaşıma kapatıldı. Çalışmalar, 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi 13-15. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üstyapı çalışması sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde şev çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinde ulaşım, orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sungurlu-Ankara yolunun 30-35. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Kangal-Hekimhan yolunun 0-5. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İkizdere-Ovit-İspir yolunun 24. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yangın söndürme tatbikatı yapılacak. Bu nedenle tünel saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak sürücüler, aynı yönde bulunan Ovit Geçidi'ne yönlendirilecek.