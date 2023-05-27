Karayollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, ...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları kesimi 39-43. kilometrelerindeki İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tem Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde Edirne ve İstanbul istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım iki yönlü sağlanacak.

Kınalı Ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmalarından kaynaklı olarak her iki yönde yol trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. ve 16-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.