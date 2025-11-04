Haberler

Karayollarında Ulaşım Durumu: Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyollardaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Bazı kesimlerde trafik kontrollü sağlanırken, işaretlere uyulması gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerinde yapım, Konya-Karaman yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montaj çalışması sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerinde Pazar-1 ve 2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
title
