Karayollarında Onarım ve Yapım Çalışmaları nedeniyle Trafik Düzeni
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Farklı otoyol kesimlerinde zaman zaman ulaşım kontrollü veya kapalı olacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılıyor, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım ve Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.