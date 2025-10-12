Karayollarında Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu ve diğer güzergahlarda sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarına dikkat çekerek, sürücülerin trafik işaretlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Çeşitli yolların kapatılması ve trafik yönlendirmeleri hakkında bilgi verildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Dilovası-Muallimköy kavşaklarının İstanbul istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun bu kesimi kapatılarak trafik akışı, diğer platformdan gidiş geliş sağlanıyor, D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu Dilovası gişelerine girişlere de izin verilmiyor.
İzmir-Çeşme çevre yolu Kemalpaşa-Işıkkent köprüleri mevkiindeki, üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yolun sağ ve emniyet şeridi kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla Karabük istikameti araç trafiğine kapatılarak sürücüler, D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.
TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşaklarının 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Biga-Lapseki-Çanakkale yolunun 7-9. kilometrelerinde Lapseki-Çanakkale istikametindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerindeki Demirciköy Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Sinop tarafı trafiğe kapatılarak sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 54. kilometresindeki yol genişletme ve duvar yapım çalışması sebebiyle Rize yönünde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Sivas-Kangal-Gürün Ayrımı yolunun 36- 40. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Malatya-Sivas istikameti kapatılarak ulaşıma Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.