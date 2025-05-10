Karayollarında Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 72-76. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti 13 Mayıs'a kadar araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Konya Kavşağı'nın (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu derz onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrılma kolundan, Gölbaşı'na gidişler ise Hacılar Kavşağı'ndan geri dönülmesi suretiyle Konya Kavşağı'ndan kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde menfez çalışması sebebiyle Pınarbaşı istikametinde şerit daraltması yapılıyor.

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt istikametinde bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım sağ koldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönündeki tüpleri ve yaklaşımlarında yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde trafik akışı kısa sürelerle kesilecek. Bu kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Çanakkale Assos-Troya Tünelleri'nin Çanakkale istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler eski Ayvacık-Küçükkuyu yoluna (Kazdağları rampaları) yönlendiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.