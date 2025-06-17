Karayollarında Onarım Çalışmaları Başladı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritlerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde yapım, Malatya-Kale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sandıklı-Keçiborlu-Burdur yolunun 40. kilometresinde Porsuma Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle Sandıklı istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Hacıbektaş yolunun 17-18. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı bölgesi) kavşak düzenleme, Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım servis yolundan devam edecek.