Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerindeki farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle taşıt trafiği her iki yönde servis yollarından sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Topçam yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım aynı yöndeki servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometresinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.