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Karayollarında Çalışmalar Nedenle Ulaşımda Aksaklıklar Yaşanıyor

Karayollarında Çalışmalar Nedenle Ulaşımda Aksaklıklar Yaşanıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollarda ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 159-170. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım güney taşıma yolundan (Ankara istikameti) iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'ndaki üstyapı bakım ve onarım çalışması sebebiyle Selçukgazi Tüneli ile Bursa Kuzey Gişesi bölgesinde (İzmir istikameti) bazı şeritler kademeli olarak trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Konya Kavşağı'nın (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrım kolundan, Gölbaşı'na gidişler Hacılar Kavşağı'ndan geri dönülmek suretiyle Konya Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31. ve 32-36. kilometreleri ile Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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