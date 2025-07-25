Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Ulaşımda Kontroller Devam Ediyor
Ülke genelindeki çeşitli otoyol ve devlet yolu kesimlerinde sürdürülmekte olan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü ve çift yönlü olarak sağlanıyor. Yolculuk yapacak olanların trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometreleri Eminlik kavşağı Adana yönündeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma 2. ve 3. şeritten izin veriliyor.
Avrupa Otoyolu Çerkezköy-Çorlu kavşakları 154-159. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü gerçekleşiyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünelleri ile Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleşiyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 17-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Aydın-Muğla il sınırı (Bodrum-Yatağan) Milas Devlet Yolu'nun 16+700 kilometresindeki Karacabey Tüneli'nin aydınlatma çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar ulaşım tek tüpten geliş-gidiş şeklinde sağlanacak, söz konusu saatten sonra iki tüp de trafiğe açılacak.
Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy Çevre Yolu ve 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı Köyü-Yıldırımlar Köyü) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 20-28. kilometrelerinde toprak, sanat yapıları ve üstyapı işleri çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.