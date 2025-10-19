Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını istedi. Özellikle İzmir-Çeşme Otoyolu, Polatlı-Ankara yolu ve TEM Otoyolu gibi önemli güzergahlarda alternatif güzergahlar önerildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Marina-Narlıdere kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Dilovası-Muallimköy kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla bu kesim trafiğe kapatıldı. Güzergahta ulaşım, diğer kesimden çift yönlü sağlanarak, D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu Dilovası gişelerine girişlere izin verilmiyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı), Sinop istikametindeki drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Antakya-Samandağ yolunun 21-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Bursa-Keles yolunun 48-53. kilometrelerinin muhtelif kesimlerde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.