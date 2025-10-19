Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Marina-Narlıdere kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Dilovası-Muallimköy kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla bu kesim trafiğe kapatıldı. Güzergahta ulaşım, diğer kesimden çift yönlü sağlanarak, D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu Dilovası gişelerine girişlere izin verilmiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı), Sinop istikametindeki drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Antakya-Samandağ yolunun 21-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bursa-Keles yolunun 48-53. kilometrelerinin muhtelif kesimlerde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.