Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli otoyol ve yollar üzerinde trafik düzenlemeleri yapılmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeride yönlendiriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım ve onarım, Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.