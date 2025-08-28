Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli, İzmir-Çeşme Otoyolu ve diğer yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapılacağını açıkladı. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli devlet yolunun 12-14. kilometrelerinde Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Tirebolu-Doğankent-Giresun-Gümüşhane il sınırı yolunun 33. kilometresinde Güvenlik Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü devam edecek.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi İstanbul istikametinde 13-16. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 21-24. kilometrelerinde (Şuhut şehir geçişi) altyapı imalatları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yüksekova-Dağlıca yolunun 43. kilometresinde çığ tüneli yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle trafik akışı yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 15-18. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.