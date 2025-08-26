Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlardaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istedi. Özellikle TEM Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale yolunda önemli kapama ve yönlendirme uygulamaları bulunuyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü yaklaşımlarının dolgu çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi İstanbul istikametinde 13-16. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul devlet yolunun 9. kilometresindeki Elceyiz Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Tirebolu-Doğankent-Giresun-Gümüşhane il sınırı yolunun 33. kilometresinde Güvenlik Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım işleri dolayısıyla 49-50. kilometrelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaş-Sinekçibeli-Elmalı yolunun 8-10, Uşak-Ulubey-Eşme yolunun 12-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gediz-Hisarcık yolunun 33-39. kilometrelerinde muhtelif çalışmalar sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Bazı kesimlerde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.