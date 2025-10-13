Karayollarında Çalışmalar Nedeniyla Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişinde yürütülen kaplama çalışmaları nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler, Abant Kavşağı'ndan devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar bağlanabilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle otoyolun İstanbul-Ankara istikametleri trafiğe kapatılarak, sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar kapsamında D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 0-5. ve Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-37. kilometrelerindeki 20 tünelde drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.