Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor, Sürücüler Dikkatli Olmalı
Karayolları genel müdürlüğü, çeşitli yol kesimlerinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarının bulunduğunu açıkladı. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı yollar kesimler halinde trafiğe kapatılmış durumda.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bergama-Soma yolunun 12-17. kilometrelerinde BSK çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.