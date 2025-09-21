Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Uyarıları
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları yapılan kesimlerde sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet etti. Çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı veya kontrollü geçiş yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde Başpınar viyadüğündeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresinde Trabzon Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 16.00'ya kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.