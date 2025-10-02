Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda üstyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Aydın çevre yolunda Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki bölgede 0-2. kilometrelerde (Aydın-İzmir istikameti) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerindeki (Havran istikameti) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33, Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.