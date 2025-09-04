Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
Karayollarında çeşitli noktaların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü geçişe açıldı. Özellikle TEM Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu'nda yapılacak olan çalışmalara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun Selatin Tüneli ile Germencik Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 31-33, Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivas-Kangal yolunun 28-32. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülecek.