Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak sürücüler, D-100 güzergahından alternatif yolları kullanabiliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu 22-50. kilometreleri İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, 3 numaralı şeritten devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 53. kilometresinde Harşit 20 Köprüsü'nün Bayburt-Gümüşhane yönündeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun Balıkesir-Susurluk istikameti 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Batman-Diyarbakır yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır-Batman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.