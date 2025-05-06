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Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Süregeldiği İçin Trafik Kontrol Altında

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Süregeldiği İçin Trafik Kontrol Altında
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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışının kontrollü olarak sağlandığını bildirdi. Sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı kolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola giriş ve buradan çıkış noktaları trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 6-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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