Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Süregeldiği İçin Trafik Akışı Kontrollü Sağlanıyor
Türkiye genelindeki karayollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Önemli otoyollarda şerit daraltmaları ve kapatmalar yapılmakta, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu YSS Köprüsü Anadolu-Riva kavşağı arasında yer alan V20 Viyadüğü'nde bakım onarım çalışması yapıldığından 12 gün boyunca Ankara yönünde şerit daraltması gerçekleştirilecek.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, 30 Temmuz'a kadar, üst yapı onarım çalışmaları devam edeceğinden Aydın-İzmir yönü sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanacak.
TAG Otoyolu Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik kavşağının Adana yönünde yapım çalışması sebebiyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun İzmir istikameti 8-9. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.
Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresi Ünye-Yunus Emre Tüneli Samsun-Ordu yönü tüpünde yapılacak bakım onarım çalışması sebebiyle trafik akışı diğer tüpten çift yönlü sürdürülüyor.
Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim çalışması dolayısıyla çalışmanın devamı müddetince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun 39. kilometresi Kütahya ayrımı kavşağı ile 33. kilometresindeki Antalya ayrımı kavşağı arasında, muhtelif kesimlerde, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.