Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sebebiyle Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı İstanbul istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolda Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış ile bu gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 35-71. kilometreleri ile bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İzmir-Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridinin kullanımına izin verilmezken sürücüler orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'nın sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidiliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara yönünde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde viyadük ayağı imalat çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolu, 11-13. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolunun 0-7. ve Karacabey-Bayramdere yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.