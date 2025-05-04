Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sebebiyle Trafik Kontrolleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı, köprü ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılacak.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması sebebiyle güzergah kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.