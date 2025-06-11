Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sebebiyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu ve diğer önemli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelere uymalarını istiyor. Otoyol güzergahlarında geçici kapatmalar ve yön değişiklikleri uygulanacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler ve buradan çıkışlar da trafiğe kapatılıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritlerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.
Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol yoldan iki yönlü sürdürülüyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 28-35. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nin bir tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım ve montaj çalışması sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.