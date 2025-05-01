Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam ediyor.