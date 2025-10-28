Karayollarında Bakım Ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerindeki Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal yapısındaki çalışmalar nedeniyle hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu kesimde Abant kavşağından D100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-15. kilometrelerinde yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek istikametten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 34-38. kilometrelerinde menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşıma Seferihisar-Karakoç yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 11-38. kilometreleri temizlik çalışması dolayısıyla kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.