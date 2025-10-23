Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini bildirdi. Anadolu, İzmir-Çeşme, Toprakkale-İskenderun ve diğer yollar üzerinde çeşitli çalışmalar sürdürülüyor, sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerindeki Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal yapısındaki çalışmalar nedeniyle hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu kesimde Abant Kavşağı'ndan D100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Marina-Narlıdere kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 3-4. kilometreleri (Emniyet Müdürlüğü Kavşağı bölgesi) ile Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 34-38. kilometrelerinde menfez yapım çalışması sebebiyle ulaşım Seferihisar-Karakoç yolundan kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-37. kilometrelerindeki 20 tünelde temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel

title
