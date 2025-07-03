Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurarak sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyardı. Çeşitli otoyollarda ve yollarda ulaşım belirli kesimlerde kontrollü olarak devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çavdır-Tefenni yolunun 0-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Sinop-Boyabat yolunun 51-53, Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 35. kilometresindeki (Akçaabat şehir çıkışı) trafik levhası montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.