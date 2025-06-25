Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Pozantı-Yenice-Adana istikameti 22-24. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler taşıt trafiğine kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 11-14. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle 27 Haziran'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Bu sebeple ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı-Yassıören kavşakları güney taşıma yolunun 17-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle önce 2. etap 20-21. kilometreleri, ardından 21-23. kilometreleri trafiğe kapatılarak, ulaşım kuzey taşıma istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülecek.

Samsun-Ordu yolunun 6. kilometresindeki Yunus Emre Tüneli'nin Ünye-Samsun-Ordu yönündeki tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım, İliç-Dutluca yolunun 24-25. kilometrelerinde giriş tüneli servis yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-19.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.