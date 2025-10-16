Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Aksamalar

Haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerin trafiğe kapatıldığını ve sürücülerin alternatif yönlere yönlendirildiğini açıkladı. Çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki çalışmalara dair detaylar verildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Altınova istikametine yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-14. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki üst geçit köprüsünde genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla Karabük istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Karabük ve Karabük-1 kavşaklarından D100 devlet yoluna aktarılıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33.-36. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde (Demirciköy Tüneli) tünel bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple tünelin Sinop tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl yolunun 10-12. kilometrelerinde Kazancı Kavşağı ayrılma şeridindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapıları yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
