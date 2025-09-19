Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz kavşağı kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinden gelip, Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması sebebiyle Adana istikametine doğru sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometrelerinde 25 Eylül'e kadar yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde yol bakım onarım, Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde Bilecik-Sakarya istikametinde bulunan Osmangazi Tüneli sağ/sol şerit bakım ve onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanacağı için yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak, Alucra istikametinde kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 2-42. kilometrelerinin muhtelif bölümlerinde yapılacak yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla yol kısa sürelerle ulaşıma kapatıldığından trafik akışı tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.