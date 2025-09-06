Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları kesimi 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmit Doğu kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları kesimi 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Kula yolunun 58-59. kilometrelerinde köprü yapım, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ayaş-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerinde (Ayaş şehir geçişi) yapım çalışmaları devam ettiğinden Ankara-Ayaş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) yaya yürüyüş yolu yapım çalışması sebebiyle Trabzon-Akçaabat yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolunun 43-49. kilometrelerinde yapım ve onarım ve Kurucaşile-Cide yolunun 0-18. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.