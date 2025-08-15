Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik işaretlerine uymalarını istiyor. Yol durumu bültenine göre, birçok otoyolda ve yolda trafik kısıtlamaları uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Çorlu-Çerkezköy kavşakları 146-151. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aydın çevre yolu Güney-Kuzey kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun 4-7. kilometreleri İstanbul yönünde 00.00-07.00 saatlerinde periyodik bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar sırasında Bolu Tüneli'nin bazı şeritleri dönüşümlü olarak ulaşıma kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 29-33. kilometrelerindeki üstyapı ve Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ettiriliyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt bölünmüş yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametinde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.