Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor. Çeşitli otoyollardaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 85-91. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı Denizli istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 13-14. kilometreleri İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafik akışına diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde (Kilis-Akkent kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 3-4. kilometrelerinde Üzülmez Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Devrek-Zonguldak istikametindeki sol taşıma tüpü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde Melet Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım ve montaj çalışması nedeniyle Eğribel-Pınarlar yönündeki tüpü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.