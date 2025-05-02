Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağını duyurdu. TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve diğer pek çok yolda belirli kesimler trafiğe kapatıldı veya iki yönlü olarak kontrollü geçişe açıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 86-91. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyolun Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolundaki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikametinde Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.
TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı) toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Artvin-Şavşat yolunun 32-33. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki bakım çalışması nedeniyle Alanya tünellerinin Alanya-Antalya istikametinde bir şerit 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.