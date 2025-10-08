Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzeni Değişiyor
Yurt genelinde karayollarında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-11. kilometreleri Denizli istikametinde şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma orta ve sol şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-10. kilometrelerinde Bağlıca-Eskişehir kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 29-32. kilometrelerindeki köprü yaklaşım dolgularını iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Havran istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Piraziz-Bulancak ayrımı-Kovanlık-Aydındere yolunun 31-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı aralıklarla tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.