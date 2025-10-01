Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-3. ile 16-21. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara devlet yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı, Çarşamba-Ayvacık yolunun 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Bursa-Keles yolunun 48-53. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.