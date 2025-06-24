Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Kara yollarında yavaş gidilmesi gerektiği ve trafik işaretlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Trabzon, Bolu, Yalova ve diğer bölgelerdeki çeşitli yollar üzerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 45-48. kilometrelerindeki T4 ve T5 tünellerinde yapılan yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü devam edecek.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Dilovası-Batı Hereke kavşaklarındaki onarım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümünde şerit daraltmasına gidiliyor.
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisi) bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Kemer-Antalya-Burdur yolunun 3-4. kilometrelerinde Sanayi Köprülü Kavşağı ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adıyaman-Siverek yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı-İskenderun kavşakları bölgesi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.