Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yol durumu bültenine göre, birçok bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman-Sevindikli kavşakları V03 Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında bant aktarımına gidilerek, trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun her iki yönü ulaşıma kapatılarak, sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Aydın-Akçaova-Muğla yolunun 34. kilometresindeki kısmi çökme dolayısıyla ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerinde yapım, İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9, Kahramanmaraş-Adıyaman il sınırı-Gölbaşı yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5-13. kilometrelerinde sağ şeritte devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 52. kilometresindeki Baltacı Köprüsü'nde yapılacak köprü derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.