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Karayolları Ordu'da kış dönemi çalışmalarına başladı

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Ordu'da Karayolları teşkilatı, kış dönemi çalışmalarına başladı. İş makineleri, tuzlama araçları ve ekipmanlarıyla hazırlıklarını tamamlayan teşkilat, kazasız belasız bir çalışma dönemi diledi.

Ordu'da Karayolları teşkilatı iş makineleri, tuzlama araçları, karla mücadele araçları ve ekipmanları, personeli ile birlikte kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.

Kış dönemi çalışmaları öncesinde Karayolları Ordu 77. Şube Şefliğinde program gerçekleştirildi. Kış döneminde yapacağı çalışmalara tüm imkan ve kabiliyetleriyle birlikte hazır olan Karayolları Teşkilatı, kesilen kurban ve yapılan dualar eşliğinde kış dönemi çalışmalarını başlattı.

Programda Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Karayolları çalışanlarına kazasız belasız bir çalışma dönemi dileğinde bulundu.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Karayolları Ordu 77. Şube Şefi Sertaç Erkoç ve Karayolları çalışanları da katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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