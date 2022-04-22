KGM'den Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin açıklama Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesinde 19 Nisan Salı günü aşırı yağış sonucu meydana gelen selde, 2020'den sonra yapılan yeni imalatların zarar görmediğini bildirdi.

KGM'nin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan Salı günü Dereli'de sel felaketi yaşandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Aşırı yağışlar sonucu, 2020'de meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan yeni imalatların zarar gördüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yağışlarla Aksu Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, dere üzerinde yer alan Tarihi Hanyanı Köprüsü'nün sol ayağındaki orijinal dolgu dere yatağının daralmasına ve su akışının sağ sahile yönlenmesine neden olmuştur. Tarihi köprü mevkisinde, istinat duvarı selden etkilenmiştir. Bu mevkide geçmiş sel hasarlarında yapılan hiçbir imalat hasar görmemiştir."

Tarihi Hanyanı Köprüsü'nün mevcut dere yatağı kesitine uyumlu hale getirilmesi için 29 Mart'ta köprü restorasyon projesine yönelik ihale yapıldığı belirtilerek "Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasıyla restorasyon çalışmalarına başlanarak tarihi köprü mevcut dere yatağı akışına engel olmayacak şekilde restore edilecektir. Hasar gören istinat duvarlarının yapımına önümüzdeki günlerde başlanacaktır." ifadesi kullanıldı.